Россияне стали чаще получать платежки с мнимыми долгами

В России участилась рассылка платежных документов с долгами, которые были давно выплачены или никогда не существовали, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов рассказал изданию, что случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. По его словам, тенденция стала заметна во II квартале этого года.

«Причины, по которым это происходит, могут быть разные — начиная от попытки «на дурака» закрыть свои небалансы до банальных сбоев в системе», — заявил Сохранов.

В Москве проблема стала очевидна в 2021 году — возможно, из-за того, что в прошлом году из-за пандемии ухудшилась платежная дисциплина, считает гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева. Она отметила, что сейчас управляющие компании пытаются любыми способами вернуть долги — иногда они даже «поднимают» платежные документы десятилетней давности.

Управляющие организации, которые дорожат своей репутацией, не допустят подобной ситуации, уверена член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Эксперты отмечают, что часто начисление несуществующих долгов бывает причиной сбоев в системе — тогда проблему можно решить, обратившись управляющую компанию. Ели же долг не стал результатом технической или расчетной ошибки, оспорить его гражданин может только в суде.

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы граждан на ЖКХ.