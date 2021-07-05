«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности на Украине и в Польше

Компания «Газпром» не стала бронировать мощности на следующий газовый год через Украину и Польшу на годовых аукционах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь о периоде с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года. Аукционы проводились на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

«Оператор газотранспортной системы Украины» выставлял для годового бронирования дополнительные «твердые» мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки).

В свою очередь польский Gas System выставил мощности газопровода «Ямал-Европа» в 79 млн куб. м в сутки.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее отказ «Газпрома» от транзита газа через Украину поднял цены в Европе. Концерн, тем не менее, выкупил весь июльский объем транзита, это 15 миллионов кубометров в сутки.