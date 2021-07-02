Выручка московских заведений без летних веранд практически обнулилась

Выручка московских кафе и ресторанов без летних веранд за первые пять дней действия новых правил сократилась почти на 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.RU.

Аналитики рассмотрели изменение оборота прибыли в период с 25 по 30 июня. По сравнению с данными на 25 июля, выручка московских кафе и ресторанов упала на 95,7%. Это крупнейшее падение выручки заведений общепита со времен локдауна в Москве в 2020 году.

Только за 29 июня выручка анализируемых точек общепита упала на 68% по сравнению с 25 июня, а 28 июня падение выручки составило 23,9%. По мнению аналитиков, режим QR-кодов в течение двух-трех недель может заставить значительную часть заведений общепита приостановить деятельность из-за убытков.

Ранее власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.