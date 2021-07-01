Бизнесмен Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Татьяну Тонову.

«В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — уточнила она.

По данным защиты, на которые ссылается газета «Коммерсантъ», речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании «Интеко». Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции.

Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, согласно которым она ничего не должна своему брату.

По словам адвокатов, обвинение предъявлено Батурину незаконно, поскольку с момента возможного преступления прошло уже 10 лет, то есть вышел срок давности.

В декабре 2019 года президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина была объявлена в розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата Виктора Батурина.