В Совфеде России заявили об отсутствии намеков на смену власти в Иране

Сенатор Пушков не увидел намеков на смену власти в Иране
Pavel Kashaev/Global Look Press

Намеки на смену власти в Иране сейчас отсутствуют, а иранские ракеты достигают своих целей. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Несмотря на заявления министра обороны США Пита Хегсета о предопределенности исхода войны, складывается ощущение, что все не так однозначно, поскольку конфликт длится уже третий день, а иранские ракеты достигают своих целей, причем их запас не иссякает, отметил Пушков.

По его словам, Иран перекрыл Ормузский пролив и готов уничтожить любое судно, которое в него зайдет. При этом заявления из Тегерана звучат все более уверенно, подчеркнул сенатор.

«Никакого намека на «смену режима» на сегодняшний день не просматривается», — написал он.

Пушков добавил, что в США начинают задаваться вопросом, зачем и ради каких американских интересов президент Дональд Трамп начал эту войну.

2 марта сенатор заявил, что, судя по заявлениям иранских властей, Тегеран готов нанести США и Израилю «максимальный ущерб», поэтому конфликт будет идти до тех пор, пока кто-то не «дрогнет» или у одной из сторон «не закончатся ракеты».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о готовности к затяжной войне.

 
