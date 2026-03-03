Размер шрифта
В Израиле прогремели громкие взрывы

В Тель-Авиве прогремели громкие взрывы после атаки ракет из Ирана
Leo Correa/AP

После ракетной атаки Ирана в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги. Над городом слышны взрывы, предположительно, от работы систем ПВО, передает РИА Новости.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории Израиля, сообщает агентство.

2 марта серия мощных взрывов произошла в столице Катара — Дохе. Из-за детонации боеприпасов дома в южном пригороде столицы были повреждены, при этом в небе над городом зафиксированы вспышки. В этот же день серия взрывов прогремела в столице Ирана — Тегеране. Как отмечается, в центре города были слышны три хлопка. Предварительно, взрывы прозвучали на улице Пастор, где расположены правительственные учреждения Исламской Республики.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль совместно приступили к военной операции против Ирана. В обращении к гражданам президент США Дональд Трамп отметил, что причиной атаки стал отказ Тегерана избавиться от ядерных амбиций.

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.

 
