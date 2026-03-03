Размер шрифта
Общество

С начала года в России подорожали корма для животных

«Ценозавр»: лидером подорожания 2026 года стал сухой корм для собак
Shutterstock

За год в категории кормов для животных в России наиболее существенный рост продемонстрировали корма для грызунов: упаковка весом 400 граммов прибавила в цене 23,3%, достигнув средней стоимости 140,8 рубля. Значительно подорожали и влажные рационы для кошек — пакет 85 граммов стал стоить в среднем 46,6 рубля, что на 17,1% выше прошлогоднего показателя.

Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр», которые провели исследование стоимости кормов для домашних животных, изучив ценники в торговых сетях различных городов России. Анализ охватил продукцию разных производителей и показал разнонаправленную динамику стоимости как за последний год, так и с начала 2026 года.

Также с февраля 2025 года корма для птиц (500 граммов) выросли в цене на 12,8%, до 123,6 рубля. В сегменте собачьих кормов полукилограммовая упаковка сухого корма подорожала на 6,6% (средний ценник — 268,4 рубля), а влажный корм весом 85 граммов — на 2,9% (36,5 рубля). При этом единственную отрицательную динамику показал сухой корм для кошек: его стоимость за год снизилась на 10,8%, составив 318,2 рубля за пачку в 400 граммов.

Однако с начала текущего года ситуация на рынке изменилась. Лидером подорожания 2026 года вновь стал сухой корм для собак — его цена выросла еще на 10,1% (все те же 268,4 рубля за 600-граммовую упаковку, но уже на новом уровне). Влажный корм для кошек с начала года прибавил 7,5% (46,6 рубля за 85 г), а консервы для собак подорожали на 5,9% (36,5 рубля). Корма для грызунов, резко выросшие в цене за год, с января стали дороже еще на 3,2% (140,8 рубля).

Сухой корм для кошек, который дешевел в годовом исчислении, в 2026 году все же перешел к росту: за первые месяцы года он прибавил 2,3% (318,2 рубля).

Единственным продуктом, который подешевел с начала года, оказался корм для птиц: его цена снизилась на 9,3%, составив 123,6 рубля за упаковку 500 граммов.

Приведенные данные отражают средние ценники в торговых сетях и рассчитаны без учета скидок и специальных акционных предложений.

Ранее ветеринар объяснила, как правильно перевести питомца на другой корм.

 
