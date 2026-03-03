В Иране заявили о гибели более 40 американских военных при ударе по Дубаю

Атака Ирана по месту скопления американских военных в Дубае привела к гибели более 40 солдат, еще 70 получили ранения. Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

«В этой комбинированной беспилотной и ракетной атаке боевых подразделений военно-морских сил Корпуса погибло более 40 американцев, а число ранеными оцениваются более 70 человек», — отмечается в заявлении.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) раскрыло данные о потерях среди американских военнослужащих в ходе операции против Ирана. По его данным, число жертв увеличилось до шести. В командовании объяснили увеличение числа погибших тем, что были обнаружены тела двух ранее числившихся как пропавшие без вести военных с объекта, который был поражен во время одной из первых иранских атак.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кувейт по ошибке сбил три истребителя США.