Киллиан Мерфи хотел бы видеть Хелен Маккрори в продолжении культового сериала

Киллиан Мерфи: в продолжении «Острых козырьков» я хотел бы видеть Хелен Маккрори

Актер Киллиан Мерфи выразил сожаление, что в фильме «Бессмертный человек», который является продолжением популярного сериала «Острые козырьки», не сыграет Хелен Маккрори. Об этом сообщает газета The Independent.

В фильме, который с 6 марта выходит на киноэкраны, а с 20 марта на Netflix, действие происходит в британском Бирмингеме во время Второй мировой войны. Кроме Мерфи, в нем играют Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот, Софи Рандл.

Отвечая на вопрос журналистов, кого он хотел бы видеть в «Бессмертном человеке», Мерфи назвал своих ушедших из жизни коллег по «Острым козырькам» Хелен Маккрори и Бенджамина Зефанайю.

В октябре сообщалось, что создатель «Острых козырьков» Стивен Найт объявил о запуске нового проекта, который станет продолжением истории семьи Шелби. В центре сюжета окажется новое поколение семьи Шелби, вовлеченное в жестокую борьбу за контроль над масштабным проектом реконструкции города.

Ранее стало известно, что актриса Хелен Маккрори ушла из жизни в 52 года.