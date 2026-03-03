В Израиле заявили об уничтожении иранского управления телерадиовещания

Израиль и США нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана IRIB в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Армия обороны Израиля подтвердила атаку. По данным ЦАХАЛ, израильские Военно-воздушные силы «уничтожили центр связи иранского режима».

При этом агентство Tasnim сообщает, что трансляции программ на телевидении продолжаются.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль ликвидировал высокопоставленных сотрудников разведки Ирана.