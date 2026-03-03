Размер шрифта
Звезда «Глухаря» выбралась из ОАЭ первым рейсом

Global Look Press

Актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», оказалась среди пассажиров первого за три дня рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам Тарасовой, все дни вынужденного ожидания она провела в отеле, проживание и питание оплатила авиакомпания. Актриса отметила, что паники не наблюдала, а персонал отелей и авиаперевозчика сработал слаженно и профессионально.

«Здесь так было все четко: четко дали ваучер, четко вывели, четко посадили в детский автобус. Столько народу работало», — прокомментировала ситуацию Тарасова.

До этого сообщалось, что российские туристы раскупили почти все билеты на ближайшие рейсы из Дубая в Москву. Так, несмотря на то, что цена одного билета составляет порядка 90 тыс рублей, в офисах авиаперевозчиков и в аэропорту Дубая выстроились длинные очереди сотечественников.

Конфликт на Ближнем Востоке и закрытие воздушного пространства в ОАЭ спровоцировали ситуацию, при которой примерно 50 тысяч российских туристов не могут покинуть страну. Многие из них сталкиваются с проблемами: им приходится самостоятельно искать и оплачивать жилье, поскольку авиакомпании не предоставляют помощь в размещении.

Ранее звезда «Глухаря» отказалась сниматься в фильме про войну.

 
