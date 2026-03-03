Размер шрифта
Армия

Рубио пригрозил Ирану новыми, еще более сильными ударами

Рубио: новая фаза атаки США на Иран будет еще более жесткой
Kevin Mohatt/Reuters

Следующая фаза военной операции Соединенных Штатов и Израиля повлечет еще более тяжелые последствия для Ирана, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отвечая на вопросы журналистов в здании американского конгресса, Рубио отметил, что не будет раскрывать детали тактики армии США. При этом он подчеркнул, что самые серьезные удары американские войска еще не нанесли. По словам госсекретаря, следующий этап операции будет для Тегерана даже более суровым, чем нынешний.

2 марта глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана стала самой сложной и точной воздушной кампанией в истории.

В этот же день спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что у Вашингтона нет планов по оккупации Ирана или установлению контроля над его энергетическими ресурсами.

Ранее Трамп рассказал, сколько может продлиться операция против Ирана.

 
