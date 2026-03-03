Мелания Трамп стала первой супругой президента, которая возглавила заседание СБ ООН

Заседание Совета Безопасности ООН под председательством первой леди США Мелании Трамп вызвало большой интерес и установило исторический рекорд в стенах ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, 2 марта первая леди заняла председательское место на заседании Совета Безопасности, посвященном теме детей, технологий и образования в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Это первый случай в истории, когда супруга действующего президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совбеза.

Во время своего выступления Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН.

«Спасибо вам за теплый прием», — заявила она, обратившись к России, а также другим членам Совбеза.

До этого стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя перед заседанием пожал руку первой леди и принял участие в фотосессии с ней вместе с другими членами СБ ООН. По информации СМИ, в зале для зрителей не осталось свободных мест, дипломатический корпус также присутствовал на мероприятии в полном составе.

