«Не помню, чтобы я это делал»: Клинтон рассказал на допросе о визитах к Эпштейну

Клинтон на допросе заявил, что не помнит, посещал ли дом Эпштейна

Бывший глава Белого дома Билл Клинтон на закрытых показаниях конгресса по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна заявил, что не может вспомнить, посещал ли он дом Эпштейна, будучи президентом США. Об этом сообщает РИА Новости.

27 февраля в ходе слушаний конгресса Клинтону задали вопрос, посещал ли он дом Эпштейна в должности президента США.

«Я не помню, чтобы я это делал», — ответил Клинтон.

Впоследствии он добавил, что не считает, что подобные случаи имели место во время его президентского срока.

«Я не могу спекулировать, но все, что я могу сказать — это то, что я не помню, чтобы там бывал», — подчеркнул 42-й президент Соединенных Штатов.

В то же время Клинтон с уверенностью заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна.

До этого Клинтон сообщил, что с Эпштейном он был знаком, однако оборвал все связи задолго до того, как стало известно о его скандальных преступлениях. В качестве аргумента бывший американский лидер заявил, что не намерен «играть в детектива».

В ноябре 2025 года действующий президент США Дональд Трамп потребовал расследовать связи Клинтона и других демократов с Эпштейном. Поводом стали материалы и публикация писем финансиста, в которых упоминается, в частности, и сам Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.