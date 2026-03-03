Ветврач предупредил, какие цветы на 8 Марта нельзя дарить любимой, если у нее есть кошка

В преддверии 8 Марта важно помнить, что красивый букет может стать источником серьезной опасности, если в доме живет кошка. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По его словам, многие популярные цветы токсичны для этих животных, а кошки по своей природе любопытны: они грызут листья, играют с лепестками и могут пить воду из вазы.

«Наиболее опасными считаются лилии — все представители рода Lilium чрезвычайно токсичны для кошек. Даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может вызвать острую почечную недостаточность. Не менее нежелательны тюльпаны и гиацинты: в их луковицах и стеблях содержатся вещества, способные спровоцировать рвоту, диарею и угнетение. Нарциссы также входят в группу риска — особенно их луковицы и сок растений», — предупредил эксперт.

Определенную опасность представляют хризантемы и альстромерии: хотя отравления ими чаще бывают умеренными, они могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. Даже традиционные розы, в целом считающиеся безопасными, могут стать проблемой из-за шипов и химической обработки при выращивании.

«Если в доме живет кошка, предпочтение лучше отдавать безопасным альтернативам: орхидеям (фаленопсисам), герберам, эустоме, подсолнухам или декоративной зелени без токсичных примесей. Также стоит учитывать, что упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы букета могут быть не менее опасны, чем сами растения», — отметил ветврач.

