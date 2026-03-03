Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветврач предупредил, какие цветы на 8 Марта нельзя дарить любимой, если у нее есть кошка

Ветврач Блюменкранц: девушке-кошатнице нельзя дарить на 8 Марта лилии
Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии 8 Марта важно помнить, что красивый букет может стать источником серьезной опасности, если в доме живет кошка. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По его словам, многие популярные цветы токсичны для этих животных, а кошки по своей природе любопытны: они грызут листья, играют с лепестками и могут пить воду из вазы.

«Наиболее опасными считаются лилии — все представители рода Lilium чрезвычайно токсичны для кошек. Даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может вызвать острую почечную недостаточность. Не менее нежелательны тюльпаны и гиацинты: в их луковицах и стеблях содержатся вещества, способные спровоцировать рвоту, диарею и угнетение. Нарциссы также входят в группу риска — особенно их луковицы и сок растений», — предупредил эксперт.

Определенную опасность представляют хризантемы и альстромерии: хотя отравления ими чаще бывают умеренными, они могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. Даже традиционные розы, в целом считающиеся безопасными, могут стать проблемой из-за шипов и химической обработки при выращивании.

«Если в доме живет кошка, предпочтение лучше отдавать безопасным альтернативам: орхидеям (фаленопсисам), герберам, эустоме, подсолнухам или декоративной зелени без токсичных примесей. Также стоит учитывать, что упаковочная пленка, ленты и декоративные элементы букета могут быть не менее опасны, чем сами растения», — отметил ветврач.

Ранее флорист дала советы, как выбрать цветы, которые простоят долго.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!