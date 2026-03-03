Размер шрифта
Первая леди США поблагодарила Россию на Совбезе ООН

Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасибо вам за теплый прием», — сказала она, обращаясь к России, а также другим членам Совбеза в ходе заседания, посвященного теме детей, технологий и образования в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

В состав Совбеза ООН сейчас входят Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция, Греция, Демократическая Республика Конго, Дания, Панама, Либерия, Сомали, Колумбия, Бахрейн и Латвия.

До этого заседание Совбеза под председательством Мелании Трамп вызвало большой интерес и установило исторический рекорд в стенах ООН. Это первый случай в истории, когда супруга действующего президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совбеза.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя перед заседанием пожал руку первой леди и принял участие в фотосессии с ней вместе с другими членами СБ ООН. По информации СМИ, в зале для зрителей не осталось свободных мест, дипломатический корпус также присутствовал на мероприятии в полном составе.

Ранее стало известно, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.

 
