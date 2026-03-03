Размер шрифта
Личный врач Трампа объяснил причину появления сыпи на его шее

Врач Барбабелла: сыпь на шее Трампа вызвана кремом для кожи
Jonathan Ernst/Reuters

Врач президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Шон Барбабелрамп ла объяснил красное пятно на шее главы Белого дома использованием крема для кожи. Об этом сообщает телеканал News Nation.

По словам Барбабеллы, Трамп наносит на правую сторону шеи обычный профилактический крем для ухода за кожей, который ему выписал врач Белого дома. Глава государства применяет это средство в течение недели, и ожидается, что покраснение будет продолжаться еще несколько недель.

2 марта стало известно, что Трамп появился на мероприятии в Белом доме с красным раздражением на правой стороне шеи. При этом официальные операторы Белого дома и большинство представителей СМИ вели съемку с другой стороны. Во время церемонии вручения Медалей Почета у американского лидера также наблюдались мешки под глазами.

1 января газета The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. В публикации говорится, что советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у американского лидера началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди.

Ранее британские журналисты заявили о плохом состоянии психики Трампа.

 
