В России после двух лет спада снова растет спрос на изучение английского языка

Спрос на изучение английского в России вырос на 12% после двух лет спада

Спрос на изучение английского языка в России вырос на 12% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, следует из исследования международной сети школ английского языка Helen Doron, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В рамках исследования был проанализирован кластер поисковых запросов, отражающих намерение начать или продолжить обучение. Данные собраны на основе сервиса Яндекс Вордстат за период 2020–2025 годов.

Динамика за пять лет показывает волнообразный характер спроса. В 2021 году интерес к изучению английского вырос на 5,3% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году последовало умеренное снижение на 2,2%. Значительный спад пришелся и на 2023 год (−10,2%), и на 2024 (−13,0%). В 2025 году тренд развернулся: спрос вырос на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, продемонстрировав самый высокий положительный темп динамики за весь анализируемый период.

Дополнительно компания изучила распределение интереса федеральным по округам России в 2025 году с помощью сервиса Google Trends (по запросу «учить английский»). Средний индекс популярности запроса «английский язык» по федеральным округам распределился следующим образом: Северо-Кавказский федеральный округ (46,2); Сибирский федеральный округ (25,8); Центральный федеральный округ (25,5); Северо-Западный федеральный округ (24,0); Дальневосточный федеральный округ (22,0); Приволжский федеральный округ (20,8); Южный федеральный округ (17,7); Уральский федеральный округ (16,0).

Индекс Google Trends отражает относительный уровень интереса к запросу внутри региона и не показывает абсолютное количество поисковых обращений. Значение 100 соответствует региону с максимальной долей интереса в выбранной выборке.

По оценке экспертов Helen Doron, рынок языкового образования переходит в фазу устойчивого роста. Интерес к английскому все чаще воспринимается как базовая образовательная стратегия семьи. В компании отмечают, что структура спроса постепенно меняется: усиливается интерес к раннему обучению, онлайн-форматам и программам, ориентированным на разговорную практику и восприятие речи на слух. Это свидетельствует о смещении фокуса с формального изучения языка к практическому владению им.

«Мы видим возвращение устойчивого интереса к обучению. Родители рассматривают английский язык как часть долгосрочной образовательной траектории ребенка, а не как временную опцию. Усиливается внимание к раннему обучению и практическому владению языком», — отмечает Татьяна Дубодел, директор по развитию Helen Doron.

