Жириновский предсказал войну США и Израиля с Ираном еще 13 лет назад

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще 13 лет назад предсказал конфликт, который сегодня развивается на Ближнем Востоке. Об этом пишет Life.ru.

В 2013 году на встрече со студентами МГИМО политик предрек, что США и Израиль нанесут удар по Ирану.

«Они должны еще семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран… В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут», — рассказал Жириновский.

По его словам, в результате масштабных боевых действий иранские беженцы двинутся в Россию через Азербайджан.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

