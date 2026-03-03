Серия загадочных землетрясений произошла вблизи «Зоны 52» в США

Серия загадочных землетрясений произошла вблизи одной из самых засекреченных военных баз США в штате Невада, известной как «Зона 52». Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным газеты, подземные толчки зафиксированы на засекреченном полигоне, который ранее использовался для ядерных испытаний. На протяжении десятилетий этот удаленный район связывали с экспериментальными разработками самолетов и программами в сфере ядерного оружия.

Отмечается, что речь идет о так называемой «Зоне 52», которая вместе с более известной базой «Зона 51» входит в огромный испытательный комплекс в Неваде.

За последние сутки Геологическая служба США зарегистрировала в этом районе 16 землетрясений магнитудой свыше 2,5. В течение предыдущей недели здесь произошли более 100 подземных толчков магнитудой от 1,0 до более чем 3,0.

Издание указывает, что сейсмическая активность совпала по времени с началом военной операции США и Израиля против Ирана. Официальных заявлений американских властей о возобновлении полномасштабных ядерных испытаний не поступало. Зафиксированные толчки могут объясняться естественной геологической активностью в регионе. При этом отмечается, что подземные ядерные испытания по своим характеристикам могут регистрироваться схожим образом с природными землетрясениями и иногда сопровождаться слабыми афтершоками.

