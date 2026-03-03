Власти Украины закрыли два действовавших на территории страны эстонских предприятия. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам силовиков, Киев, действуя против эстонского бизнеса, наносит удары в спину самому верному своему союзнику. Речь идет о закрытии компаний Lviv Isolator и Arricano Real Estate Plc.

Принадлежащая гражданам Эстонии компания Lviv Isolator производила основные компоненты для высоковольтных линий электропередачи, которые сейчас жизненно необходимы для Украины.

Компания Arricano Real Estate Plc управляет пятью торговыми центрами общей площадью около 147,6 тыс. кв. м, расположенными в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

Собеседник агентства отметил, что украинские власти обвинили эстонских владельцев этих компаний в связях с Россией. При этом не было представлено никаких доказательств.

25 февраля сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине €11 млн евро в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку вооружения и боеприпасов.

Ранее лидер Эстонии призвал Украину обдумать уступки территорий.