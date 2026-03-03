Россиянам раскрыли секреты, как вызывать скорую, чтобы она приехала быстрее

От четкости диалога с диспетчером напрямую зависит, насколько быстро на адрес направят бригаду скорой помощи и какой именно профиль она будет иметь. Как сделать вызов максимально эффективным, «Газете.Ru» рассказала Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор».

Первое и золотое правило — даже если вы в панике, начать нужно с самого важного.

«В экстренных случаях лучше начинать всегда с адреса, даже если телефонный звонок прервется. Человек потерял сознание, не успел договорить, но адрес успел назвать — то скорая помощь приедет», — объясняет Березовская.

После адреса необходимо максимально кратко сообщить пол и возраст пострадавшего, а затем в двух словах описать, что случилось. Если речь идет о чрезвычайной ситуации (пожар, ДТП), важно сразу назвать примерное количество пострадавших, чтобы диспетчер мог рассчитать силы.

Слова «плохо», «неважно» или «что-то с сердцем» не несут для диспетчера конкретной информации. Нужно называть симптомы, которые однозначно говорят об угрозе жизни. Именно они гарантируют приезд бригады в течение 20 минут.

«Чтобы было понятно, что ситуация экстренная, есть прямая угроза для жизни пациента, называем основные симптомы», — говорит фельдшер.

Примеры:

«Без сознания, не дышит»;

«Судороги» (при эпилепсии или у ребенка на фоне высокой температуры);

«Сильная боль за грудиной» — важно уточнить характер: «давит, жжет, режет», и куда отдает — «в руку, челюсть, лопатку»;

«Стало трудно дышать, появилась одышка, холодный пот»;

«Давление выше 180 на 100 и не снижается после лекарств»;

«Немеет часть тела, перекосило лицо, резко пропала память»;

«Обильное кровотечение» (после травмы);

«Подавился, проглотил инородный предмет» (особенно актуально для детей).

Возраст и диагнозы — это решает все. Эта информация влияет не только на скорость, но и на тип направляемой бригады. «Диспетчеру обязательно нужно сказать возраст пациента, хронические заболевания. Обязательно говорим, если есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет, эпилепсия, психические заболевания», — подчеркивает Березовская.

Например, если пожилой гипертоник с давлением 200/100 жалуется на некупируемую нитроглицерином жгучую боль за грудиной, диспетчер заподозрит инфаркт и направит кардиологическую или реанимационную бригаду.

Если человек без сознания, и вы сообщите, что у него диабет, это укажет на вероятную гипо- или гипергликемическую кому.

При вызове к пациенту в состоянии острого психоза (особенно если он состоит на учете у психиатра) будет направлена специализированная бригада с соответствующей поддержкой.

Некоторые слова и действия могут серьезно затормозить процесс. «Лучше избегать паники и истерик. Ситуации бывают разные, но нужно стараться коротко и ясно объяснить информацию диспетчеру», — советует эксперт.

Фельдшер перечислила типичные ошибки:

Отказ от диалога: фразы «Приезжайте, смотрите сами» или «Ему плохо, а что — не знаю» заставляют диспетчера тратить время на уточнения.

2. Неточный адрес: «Вот этот синий дом за магазином» — не вариант. Нужен четкий адрес с подъездом и кодом.3. Пассивность: «Домофон не работает» — и все. В этом случае нужно сразу предложить решение: «Я вас встречу у подъезда» или «Попрошу соседа вас впустить».

Пока вы ждете скорую, можно выиграть время для медиков. «До приезда скорой помощи важно открыть дверь и обеспечить доступ к пациенту. Если домофон не работает, лучше встречать бригаду», — говорит Березовская.

Обеспечьте проход: уберите ковры с пути, отодвиньте мебель, особенно если речь идет о травме. Обезопасьте пространство: изолируйте крупных животных, особенно собак. Подготовьте документы: паспорт, полис, медицинские карты, список принимаемых лекарств — сложите все в одном месте. Один человек у входной двери: пусть кто-то один ждет бригаду у подъезда или двери квартиры, чтобы проводить медиков сразу к больному.

Вызов скорой помощи — это не бытовой разговор, а четкий алгоритм, где важна каждая деталь. Краткость, конкретика и спокойствие — ваши главные союзники.

Запомните простую схему: Адрес → Возраст и пол → Четкие симптомы → Хронические болезни. Это поможет диспетчеру мгновенно оценить ситуацию и направить к вам именно ту помощь, которая требуется.

«Краткая конкретика никогда не помешает. Она спасает время. А в нашей работе оно часто спасает жизнь», — резюмирует Березовская.

Ранее фельдшер назвала главные ошибки, которые чаще всего совершают до приезда скорой помощи.