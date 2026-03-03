Пакистан атаковал авиабазу Баграм в Афганистане

NYT: Пакистан разрушил несколько объектов на авиабазе Баграм в Афганистане

Авиабаза Баграм в Афганистане пострадала в результате ударов, нанесенных Пакистаном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Спутниковые снимки показали разрушенные склады на базе, которая служила центром управления американской военной кампанией в Афганистане на протяжении 20 лет, и была ценным активом для талибов» (движение внесено в список террористических организаций), — пишет издание.

Отмечается, что разрушены как минимум два больших склада и один авиационный ангар, расположенный в северной части базы.

1 марта ВВС Афганистана нанесли удар по армейскому корпусу в городе Кветта в Пакистане. СМИ сообщили, что атаки стали ответом на ночные бомбардировки территории Афганистана, произошедшие накануне.

27 февраля Афганистан объявил о начале военной операции против Пакистана. Бои начались в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика — регионах, расположенных вдоль линии Дюранда, которая признана Кабулом как граница между двумя странами, хоть и остается неподтвержденной границей международным сообществом. Пакистан подтвердил столкновения, заявив, что его силы безопасности были вынуждены ответить на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили шансы Трампа вернуть базу Баграм в Афганистане.