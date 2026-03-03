Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Пакистан атаковал авиабазу Баграм в Афганистане

NYT: Пакистан разрушил несколько объектов на авиабазе Баграм в Афганистане
Mohammad Ismail/Reuters

Авиабаза Баграм в Афганистане пострадала в результате ударов, нанесенных Пакистаном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Спутниковые снимки показали разрушенные склады на базе, которая служила центром управления американской военной кампанией в Афганистане на протяжении 20 лет, и была ценным активом для талибов» (движение внесено в список террористических организаций), — пишет издание.

Отмечается, что разрушены как минимум два больших склада и один авиационный ангар, расположенный в северной части базы.

1 марта ВВС Афганистана нанесли удар по армейскому корпусу в городе Кветта в Пакистане. СМИ сообщили, что атаки стали ответом на ночные бомбардировки территории Афганистана, произошедшие накануне.

27 февраля Афганистан объявил о начале военной операции против Пакистана. Бои начались в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика — регионах, расположенных вдоль линии Дюранда, которая признана Кабулом как граница между двумя странами, хоть и остается неподтвержденной границей международным сообществом. Пакистан подтвердил столкновения, заявив, что его силы безопасности были вынуждены ответить на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили шансы Трампа вернуть базу Баграм в Афганистане.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!