Американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым

Fox News: по данным CENTCOM, Ормузский пролив не закрыт для судоходства
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив по-прежнему открыт для гражданских судов. Об этом в социальной сети X сообщила журналистка американского телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Она отметила, что информация CENTCOM противоречит заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о закрытии пролива. Сейчас иранские силы не патрулируют Ормузский пролив и нет признаков, что его воды минируются. Гриффин подчеркнула, что 80% иранской нефти направляется в Китай, поэтому минирование пролива нанесет ущерб Тегерану и Пекину, который является его ключевым союзником.

2 марта Соединенные Штаты и Израиль нанесли авиационный удар по порту Джаск на юге Ирана. Удар пришелся по рыболовецкому причалу. В результате чего загорелись более 100 рыбацких барж и пострадали гражданские лица. В этот же день Иран начал волну атак ракетами и беспилотными летательными аппаратами по военным базам США на Ближнем Востоке. Ударам подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.

 
