В Израиле заявили о ликвидации командира «Исламского джихада» ливанского крыла

Израильские военные при ударе по Бейруту ликвидировали командира ливанского крыла организации «Палестинский исламский джихад» Абу Хамзу Рами. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, Рами занимал эту должность в течение нескольких лет и был ответственен за подготовку и проведение сотен терактов против военнослужащих ЦАХАЛ и гражданского населения Израиля.

2 марта боевое крыло палестинской группировки «Исламский джихад» — «Сарая аль-Кудс» сообщило о ликвидации своего командира Адхама аль-Усмана, известного по прозвищу Абу Хамза, в результате удара Израиля по южным окраинам Бейрута.

В ночь на 2 марта Израиль нанес удары по целям шиитского движения «Хезболла» по всему Ливану. Военные источники сообщили, что эти действия стали ответом на ракетные обстрелы, произведенные «Хезболлой» по северным регионам Израиля. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла», атакуя мирное население Израиля, действует в интересах иранского режима и подрывает суверенитет Ливана. В ведомстве подчеркнули, что израильская армия находится в полной готовности к любым возможным сценариям и решительно ответит на любые угрозы безопасности еврейского государства.

Ранее правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы».