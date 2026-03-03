Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Израиле заявили о ликвидации командира «Исламского джихада» ливанского крыла

ЦАХАЛ: командир «Исламского джихада» уничтожен при ударе по Бейруту
Mohammed Yassin/Reuters

Израильские военные при ударе по Бейруту ликвидировали командира ливанского крыла организации «Палестинский исламский джихад» Абу Хамзу Рами. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, Рами занимал эту должность в течение нескольких лет и был ответственен за подготовку и проведение сотен терактов против военнослужащих ЦАХАЛ и гражданского населения Израиля.

2 марта боевое крыло палестинской группировки «Исламский джихад» — «Сарая аль-Кудс» сообщило о ликвидации своего командира Адхама аль-Усмана, известного по прозвищу Абу Хамза, в результате удара Израиля по южным окраинам Бейрута.

В ночь на 2 марта Израиль нанес удары по целям шиитского движения «Хезболла» по всему Ливану. Военные источники сообщили, что эти действия стали ответом на ракетные обстрелы, произведенные «Хезболлой» по северным регионам Израиля. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла», атакуя мирное население Израиля, действует в интересах иранского режима и подрывает суверенитет Ливана. В ведомстве подчеркнули, что израильская армия находится в полной готовности к любым возможным сценариям и решительно ответит на любые угрозы безопасности еврейского государства.

Ранее правительство Ливана ввело запрет на военную деятельность «Хезболлы».

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!