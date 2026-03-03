Размер шрифта
«Удивительный кадровый феномен»: в России стало много вакансий, а работы нет

HR-эксперт Быханов: низкая безработица скрывает правду о трудностях трудоустройства
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россия столкнулась с удивительным кадровым феноменом, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE. Несмотря на рекордно низкую официальную статистику безработицы, миллионы соискателей испытывают трудности с поиском подходящей работы. Согласно Росстату, уровень безработицы в России на декабрь 2025 года составил всего лишь 2,2%, однако десятки тысяч вакансий остаются незаполненными месяцами подряд.

«Этот феномен порождает ощущение постоянного ожидания среди претендентов на вакансии. Многие проводят месяцы в поисках подходящего места, сталкиваясь с бесконечными собеседованиями в множество этапов и тестовыми заданиями, где нужно разрабатывать чуть ли не стратегии на год. Работодатель предъявляет высокие требования, проверяя буквально каждую деталь резюме, заставляя соискателя чувствовать себя участником марафона без финиша», — объяснил он.

По словам Быханова, парадоксально, но предложение рабочих мест значительно превышает спрос, особенно в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга.

«Однако подавляющее большинство вакансий оказывается либо низкооплачиваемыми, либо требует редкого сочетания навыков и опыта, которыми обладают единицы. Даже наличие высшего образования и многолетнего опыта работы зачастую не гарантирует быстрого найма», — заявил эксперт.

Многие граждане чувствуют необходимость постоянно повышать квалификацию, поскольку простое наличие диплома уже не гарантирует стабильного дохода. Основные причины трудностей трудоустройства связаны с ужесточением требований работодателей к сотрудникам и повышением конкуренции на рынке труда.

«Мы отмечаем значительное увеличение количества предложений о временной занятости и фрилансе, а традиционная постоянная работа теряет популярность. Такая тенденция создает впечатление высокого спроса на кадры, но в действительности большинство вакансий рассчитаны на краткосрочные проекты или предлагают невысокую зарплату», — поделился Быханов.

Еще одна важная особенность рынка труда — растущие запросы самих соискателей. Люди перестали соглашаться на любую работу и начали искать возможности роста и перспективы профессионального развития. Этот фактор заставляет работодателей уделять особое внимание созданию привлекательных условий труда и продвижению социальных гарантий.

Основные препятствия на пути успешного трудоустройства заключаются в следующем:

— требование немедленного соответствия профессиональным стандартам;
— отсутствие желания работодателей тратить ресурсы на профессиональное развитие сотрудников;
— низкая зарплата на многих открываемых вакансиях;
— несоответствие ожиданий и запросов работодателей потребностям потенциальных сотрудников.

«Важно отметить, что значительная часть соискателей предпочитает отказаться от предложенных должностей, предпочитая дождаться лучшего варианта. Поэтому высокий уровень занятых людей не обязательно свидетельствует о стабильности рынка труда», — резюмировал он.

Ранее россиян призвали не обновлять резюме и откликаться на вакансии просто так.

 
