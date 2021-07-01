ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении по сравнению с низкими показателями прошлого года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.

«По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% год к году (после 10,8% год к году в апреле)», — следует из документа.

Отмечается, что разрыв с допандемийным уровнем сократился на -0,3%, исключая сезонность. ВВП растет преимущественно из-за несырьевых отраслей: сельского хозяйства, строительства и обрабатывающей промышленности.

«Несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, продолжается восстановление показателей потребительской активности», — заявили в министерстве.

Оборот розничной торговли в мае превысил наблюдаемые до пандемии показатели на 1,1%.

Ранее в Европейском банке реконструкции и развития предупредили об опасности штамма «дельта» для экономик стран с низкой вакцинацией.