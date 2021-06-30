Путин положительно оценил программу льготной ипотеки

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Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что льготная ипотека сыграла положительную роль. Об этом он заявил во время «прямой линии».

«Мы должны иметь в виду, что, когда вводим льготные механизмы, должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился, в данном случае строительный рынок, чтобы это не было фактором роста цен», — сказал Путин.

В то же время глава государства подчеркнул, что программа спровоцировала рост стоимости на жилье, что в некоторой степени является неизбежным из-за потребностей граждан и факторов потребления.

Ранее средний срок выданной в России в мае текущего года ипотеки впервые превысил 20 лет, речь идет о 240,4 месяце. Показатель активно растет с октября 2020 года – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года повысился до 225,1 месяца.

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