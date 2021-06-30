ФАС сообщила о навязывании банками зарплатных проектов

Ряд банков из числа участников программы льготного финансирования малого и среднего предпринимательства навязывали обратившимся за льготным кредитом организациям свои зарплатные проекты, заявили в Федеральной антимонопольной службе изданию «Известия».

По данным ФАС, банки требовали от клиентов открытия зарплатного проекта для получения льготного займа, при этом в самой программе такое условие не предусмотрено.

Ведомство нашло в таких действиях признаки недобросовестной конкуренции, в 2020 году двум банкам-нарушителям были направлены предупреждения, после чего кредитные организации исполнили все требования ФАС. При этом в 2021 году подобных нарушений на данный момент не выявлено.

В Банке России изданию сообщили, что также получали жалобы от бизнеса о навязывании зарплатных проектов. Центробанк направил всем участникам программы рекомендации соблюдать установленные правила.

Ранее российское правительство утвердило новую льготную кредитную программу для бизнеса.