«Ъ»: власти ищут виновных в задержке расширения БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ОАО РЖД оценить ответственность должностных лиц за срыв сроков расширения Байкало-амурской и Транссибирской магистралей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, поручение должно быть исполнено премьер-министром России Михаилом Мишустиным и генеральным директором ОАО РЖД Олегом Белозеровым до 1 июля.

При этом не уточняется, о каком именно срыве сроков идет речь. В ОАО РЖД, Федеральном казначействе и Федеральной антимонопольной службе данную информацию комментировать отказались, в кабинете министров и других ведомствах на запрос издания о комментарии не ответили.

Ранее газета «Коммерсантъ» также со ссылкой на источники сообщала, что российских заключенных начали оформлять для работы на Байкало-Амурской магистрали.