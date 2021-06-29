В Киеве предприниматели устроили похоронное шествие с гробом и венками

В Киеве украинские предприниматели устроили шествие с гробом, требуя от властей «не давить на бизнес» и обратить внимание на имеющиеся проблемы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сегодня мы проводим похороны малого и среднего бизнеса в стране… Мы обращались к президенту, правительству, Верховной раде: перестаньте давить на бизнес», — сказал один из участников шествия.

Предприниматели прошли от площади Независимости по улице Крещатик к офису президента. Они включили похоронный марш, размахивали венками, несли национальные флаги и символику организации SaveФОП.

Колонну сопроводили полицейские. Правоохранители отобрали несколько венков, из-за чего возникла небольшая потасовка.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у России и Украины сохраняются экономические взаимоотношения.

Он рассказал, что основными покупателями и теми, кто оплачивает российскую продукцию, «являются как крупные государственные компании, например, «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли — «Энергоатом» украинский».