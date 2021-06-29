Российская нефть Urals подорожала до $75 за баррель

Российская экспортная нефть Urals в Европе превысила в цене $75 за баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

В то же время на Северо-Западе Европы Urals стоит меньше: 15 июня она стоила $70 за баррель. Такой показатель был отмечен впервые с мая 2019 года.

Как подчеркнули эксперты, нефть дорожает в цене накануне министерской встречи ОПЕК+. Как ожидается, альянс примет решение и смягчит ограничения по нефтедобыче.

Источник ТАСС в ОПЕК считает «наиболее вероятным» развитие ситуации, при которой с августа нефтедобыча будет увеличиваться. Тем не менее, точные сроки и объемы неизвестны.

Ранее стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $76 за баррель. Такой цены фьючерсы вновь достигли впервые с октября 2018 года.