«Ведомости»: правительство России разрабатывает механизмы защиты от роста мировых цен
Правительство России создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинину, молоко, рыбу), черные и цветные металлы, а также удобрения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.
По их словам, система защиты будет состоять из двух частей. Первая – модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и ее влияния на национальный рынок в перспективе на 8 недель. Также будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей, например, металлов – для машиностроения.
Вторая часть предполагает использование этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет преодолевать некую «красную линию», вступят механизмы реагирования — на данный момент они окончательно не определены. Речь идет о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей и т. д.
Один из собеседников издания пояснил, что эта система требуется для того, чтобы избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен в стране и реагировать на риски с помощью рыночных механизмов.
«Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», – сказал источник, близкий к правительству.
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