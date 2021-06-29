Россияне оценили важность связей для строительства карьеры
Опрос показал, насколько важными россияне считают связи для строительства успешной карьеры. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Каждый четвертый респондент полагает, что без связей и знакомств продвигаться в рабочей сфере невозможно. 44% считают, что связи полезны иногда.
В то же время 17% опрошенных убеждены, что навыки и образование важнее знакомств, 14% выразили мнение, что самое важное — удача и умение находить общий язык с коллегами и друзьями.
Среди опрошенных каждый десятый отметил, что регулярно пользуется связями для продвижения, 25% признались, что делали это лишь однажды. Еще 65% респондентов рассказали, что строят свою карьеру самостоятельно.
Ранее российские студенты рассказали, какие критерии важны при выборе работы. Выяснилось, что 27% респондентов хотят начать свое дело. Почти 40% получающих высшее образование не намерены трудиться по специальности.