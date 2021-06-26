Аналитик дал совет, что делать с долларом после решения Минфина

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк рассказал, что портфель состоятельного частного инвестора должен содержать активы, номинированные в долларах, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России, передает агентство «Прайм».

Он заявил, что доля доллара при этом не должна быть меньше, чем доля евро.

Эксперт отметил, что отношение объема рублевых активов к объему долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель портфеля намерен в будущем тратить денежные средства.

Кроме того, он указал, что делать прогноз о том, как будут меняться курсы валют в составе Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, достаточно сложно. Однако полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ, считает Миронюк. По его словам, тренд, который прослеживается с 2008 года, сигнализирует о потенциале удешевления евровалюты.

Аналитик также выразил уверенность, что изменение структуры ФНБ не окажет сильного влияния на курс рубля. По его словам, готовность переходить на международные расчеты в международных процессах, подчеркнутая президентом России Владимиром Путиным, является частью политики дедолларизации, которая проводилась на протяжении многих лет.

«Она приносит свои плоды, например, удалось перевести в национальные валюты большую часть расчетов с КНР. Но говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится», — подытожил Миронюк.