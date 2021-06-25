В России обсуждают введение дополнительной комиссии за переводы за рубеж

Российские власти обсуждают возможность введения дополнительной комиссии за переводы денег за рубеж, сообщает издание «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого заместителя главы аппарата правительства Валерия Сидоренко.

По данным издания, министерству финансов было поручено проработать возможность введения такой комиссии в размере до 1%, при этом поручение должно было быть исполнено до 11 июня. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, на данный момент решения по этому вопросу нет.

При этом в Банке России заявили, что такая инициатива к ним не поступала, а в правительстве не ответили на запрос издания.

В настоящее время за перевод денег за границу нужно заплатить комиссию банку или платежной системе. По оценке Всемирного банка, на конец 2020 года средняя стоимость трансграничного перевода из России составляет 1%.

Ранее сообщалось, что в России сократился объем денежных переводов за рубеж.