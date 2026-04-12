Президент Сербии Вучич поддержал Орбана перед выборами

Президент Сербии Вучич: без Орбана не было бы дружбы венгров и сербов

Президент Сербии Александр Вучич поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреле 2026 года. Пост он опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не знаю, выиграет ли Виктор или проиграет. Знаю только, что я бесконечно ему благодарен за дружеские отношения сербов и венгров. Без него этой дружбы бы не было. Каким бы ни был результат, спасибо Виктору за все и моя поддержка ему на завтрашних выборах», — написал Вучич.

Президент Сербии также добавил, что даже если Орбан проиграет на выборах, сербы будут ему «вечно благодарны».

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана на них станет лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

В феврале президент США Дональд Трамп поддержал Орбана в преддверии парламентских выборов и назвал его другом.

С 7 по 8 апреля в Венгрию с официальным визитом приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон считает Орбана одним из немногих настоящих государственных деятелей Европы, которые могут взять на себя роль миротворца.

Ранее премьер Чехии Бабиш поддержал Обрана перед выборами в Венгрии