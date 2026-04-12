Форвард «Вашингтона» Овечкин растрогался от оваций фанатов «Питтсбурга»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча против «Питтсбург Пингвинз» поблагодарил фанатов команды из Пенсильвании за теплый прием.

По ходу игры на медиакубе арены появился видеоролик в честь россиянина, его карьеры в НХЛ и противостояния с канадским нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Это было приятно. Это проявление уважения. Все время, которое мы проводим в соперничестве в плей-офф и регулярном чемпионате», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпс».

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки.

 
