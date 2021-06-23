Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления на конференции «Ренессанс капитала» заявил, что новый кризис неизбежен, однако в ЦБ располагают необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на такой случай. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, текущие меры являются своевременными в качестве антикризисных, однако когда кризис закончится, их нужно будет прекратить для дальнейшего нормального развития экономики.

«Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — сказал зампред ЦБ.

Кроме того, Заботкин подчеркнул, что на сегодняшний день ключевая ставка Банка России находится на надлежащем уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.

«Поэтому ужесточение глобальной ДКП в минимальной степени повлияет на наши будущие решения», — подытожил он.

Ранее в ЦБ спрогнозировали, что российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале текущего года.