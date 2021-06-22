Вожатая зарезала коллегу в подмосковном лагере

Вожатая зарезала свою коллегу в детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Между двумя девушками-вожатыми в детском лагере в Пушкинском районе произошел конфликт. Одна из девушек погибла от ножевого ранения», — рассказал источник.

Пострадала ли вторая вожатая, уточняется. Также следователи устанавливают причины конфликта.

По данным источника, конфликт произошел ночью, когда дети спали, и они ничего не видели.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области предстанет перед судом за убийство приятельницы — обвиняемый якобы уличил ее в краже пачки сигарет и шоколадки.