Эксперт рассказала, зачем люди скупают чужие магазинные чеки

Заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина рассказала агентству «Прайм», почему появляются объявления о продаже чеков из магазинов и кому они нужны.

Чернухина отметила, что раньше так можно было извлечь выгоду из командировок, приложив финансовые документы к отчету для бухгалтерии. Сейчас же, по ее словам, все «гораздо разнообразнее».

«Купивший чек покупатель идет в магазин, упаковывает товар, а когда на выходе срабатывают датчики, он демонстрирует охране чек на товар. Кстати, если «покупатель» укладывается в сроки возврата, то товар можно вернуть в обмен на сумму, указанную в чеке, к примеру, под предлогом «не подошел цвет». Естественно, торговые центры знают об этом, и у некоторых бутиков висят объявления: «Не отдавайте свои чеки посторонним людям»», — заявил эксперт.

Также купленные чеки можно использовать в качестве подтверждения расходов на ребенка, чтобы увеличить сумму алиментов, или, например, для получения призов в акциях и розыгрышах от магазинов, если условием для участия являются чеки.

Чернухина напомнила, что все вышеописанное приводит к уголовной ответственности.

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