СМИ: цены на путевки в Турцию выросли как минимум вдвое

После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры туда подорожали почти в два раза, но в среднем они все еще дешевле, чем отдых на российских курортах, рассказали РБК специалисты в турфирмах.

Накануне заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено 22 июня.

Директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.отметил, что 18 июня, когда стало известно о возобновлении полетов, десятидневный тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил 75–80 тыс. рублей. Но уже к 21 июня некоторые туры подорожали на 50–80%, отмечает он.

«Ценник уже далеко за 100 тыс. рублей, и он постоянно растет, потому что спрос огромный», — заявил эксперт. Блинов напомнил, что объявление об открытии авиасообщения не давало туристам никаких гарантий.

По данным руководителя интернет-магазина «Путевки.Ру» Виктора Прохорова, 21 июня средняя стоимость стандартного тура в Турцию увеличилась примерно на 40% по сравнению с пятницей 18 июня — стоимость выросла с 69,5 тыс. до 121,2 тыс. рублей. Он отметил, что цены поднялись на 23% по сравнению с той же датой 2020 года.

«Открытие» Турции перетянуло внимание туристов от российских курортов и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона, считают в сервисе Level.Travel — на прошлой неделе 85% туров продавалось на российские курорты и в Абхазию. За считанные дни продажи снизились до 15%, а доля Турции достигла почти 79%.

Издание отмечает, что владельцы турфирм пришли к выводу, что сопоставимый по срокам отдых в России в курортных отелях сейчас будет стоить дороже, чем в Турции — например, из-за «все включено» и большей доступности пятизвездочных отелей в Турции.

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