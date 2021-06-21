Набиуллина объяснила последствие раздачи денег россиянам

Печатание и раздача всем денег не приведет к росту экономики, а только разгонит инфляцию. Такое заявление в интервью kp.ru сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она указала, что денежно-кредитная политика российского Центробанка влияет только на спрос в экономике.

«Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что снижение ставки привело к резкому росту инфляции. Набиуллина добавила, что при сценарии раздачи денег населению упал бы курс рубля, поскольку люди начали бы переводить сбережения в валюту.

«Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу», — добавила она.