В Панаме заявили об исключении танкера Bella 1 из реестра судов страны

Морская администрация Панамы: танкер Bella 1 более не ходит под панамским флагом

Нефтяной танкер Bella 1 и судно M Sophia не числятся в Реестре судов страны и не ходят под панамским флагом. Об этом сообщили в Морской администрации Панамы, передает ТАСС.

«Морская администрация Панамы разъясняет, что нефтяной танкер Bella 1 перестал принадлежать к реестру судов Панамы 7 октября 2024 года. Аналогичным образом судно M Sophia было исключено из реестра 23 января 2025 года», — говорится в заявлении ведомства.

Там также выразили приверженность принципам прозрачности, международного сотрудничества и соблюдения норм безопасности и законности морских перевозок.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее МИД России назвал захват танкера «Маринера» нарушением международного права.