Производители удобрений в 2022 году полностью обеспечат потребность аграриев в 5 млн тонн

Российские производители минеральных удобрений — компании «Еврохим», «Уралхим», «Фосагро», «Акрон», «Уралкалий» — в следующем году обеспечат увеличенную потребность отечественных аграриев в 5 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества) в полном объеме, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 17 июня.

Как известно, годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ. Так, для этого в 2021-2022 годах предприятия отрасли планируют инвестировать еще порядка 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску удобрений.

Для выполнения этих планов предприятия РАПУ намерены инвестировать в 2021-2022 годах почти 500 млрд рублей.

Отрасль уже инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в ней начался новый инвестиционный цикл. Ещё около 2 трлн будет инвестировано в ближайшие 7 лет, чтобы обеспечить растущий спрос на приоритетном российском рынке, который удвоится до 2025 года (в прошлом году, по данным Минсельхоза России, аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 13%, в этом году – уже на 19%; всего же за последние 5 лет российский АПК увеличил потребление минудобрений в 1,5 раза).

Таким образом, к 2026 году отрасль минеральных удобрений, в результате инвестиционной активности с 2013 года, в мощностях практически удвоится.

В 2020 году доля суммарных инвестиций предприятий отрасли в объеме инвестиционных соглашений в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений превысила 35% (407,6 млрд руб.). По этому показателю отрасль стала лидером российской экономики.

После значительного падения цен на ключевые виды минеральных удобрений на 40% в 2019-2020 годах, сегодня в России – как и во всем мире – наблюдается восстановительный тренд. Во многом росту спроса на удобрения за пределами России способствует и повышение цен на продовольствие: весной измеряемый ФАО индекс цен на с/х продукты достиг очередного пикового уровня с 2011 года.

Сегодня денежный поток, который есть у сельхозпроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай. РАПУ приветствует механизм сельхоз. страхования с господдержкой, закон о котором подписал на днях президент России Владимир Путин. Это позволит снизить риски снижения доходности сельхозпредприятий из-за погодных условий, расширить горизонт планирования и активнее инвестировать в инновационные агротехнологии.