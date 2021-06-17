В России предлагают особые условия туристического кешбэка для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложил ввести особые условия туристического кешбэка для многодетных семей, сообщает RT со ссылкой на обращения обмудсмена к главам Ростуризма и Минтруда, а также к комитетам Госдумы.

«Прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчета 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России», – заявила Волынец.

Она добавила, что максимальный размер кешбэка не должен превышать 20 тыс. рублей на каждого члена семьи. Кроме того, омбудсмен призвала ввести частичный возврат денег на оплату проезда в детский лагерь и обратно.

По мнению Волынец, подобная мера будет способствовать повышению качества жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что россияне с начала продаж детских путевок с туристическим кешбэком купили путевки на 2,1 млрд рублей.