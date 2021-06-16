Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта 2021 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 87 рублей впервые с 17 марта текущего года, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным торгов на 18.55 (по мск) российская валюта находилась на отметке 71,64 за доллар и 86,8 за евро.

Ранее курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве и находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро. Главы государств впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за последние три года.

До этого курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года.