Бизнес будут штрафовать на сумму до 1 млн руб за невыполнение требований по вакцинации

В Москве организации за повторное нарушение требований о вакцинации сотрудников от коронавируса будут штрафовать на сумму до миллиона рублей. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, пишет ТАСС.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда», — сказал Данчиков.

Индивидуальные предприниматели заплатят штрафы в размере 30-50 тыс. рублей, юридические лица — 100-300 тыс рублей. При повторных нарушениях сумма для должностного лица составит 300-500 тыс. рублей, для юридического лица или индивидуального предпринимателя от 500 тыс. до миллиона рублей. Также нарушения могут повлечь приостановку деятельности на 90 суток.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг.

Глава города Сергей Собянин в связи с этим подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главврача.