В Госдуме предложили доплачивать российским работникам с низкой зарплатой

В регионах России надо вводить минимальный социальный стандарт, который нужен для достойного уровня жизни соотечественников. С предложением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает URA.RU.

Предполагается, что если зарплата россиянина не будет дотягивать до суммы регионального стандарта, сотруднику должны компенсировать разницу из бюджета.

«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер», — объяснил парламентарий.

По его словам, если человеку не хватает денег, получаемых на работе, то ему надо назначать доплату.

Аксаков подчеркнул, что минимальный социальный стандарт стоит рассчитывать для каждого региона страны отдельно.

«Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Один получает, условно, 25 тысяч рублей, другой — 35 тысяч», — обратил внимание депутат Государственной думы.

Ранее были названы регионы с самыми высокими зарплатами в России. Исследование подготовил Фонд развития гражданского обществ.