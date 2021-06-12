Меркель: ФРГ и США «на правильном пути» по вопросу «Северного потока — 2»

Берлин и Вашингтон находятся «на правильном пути» по вопросу обсуждения российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство DPA.

По ее словам, она и президент США Джо Байден сходятся во мнении, что транзит через Украину «жизненно необходим и обязателен».

Ранее Меркель сообщила, что коротко переговорила с Байденом по российскому газопроводу «Северный поток — 2».

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.